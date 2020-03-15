15.03.2020 - 00:21 |
‘Emekçiyi kurban etmeyelim’
Türkiye’deki ekonomik dengesizliğin, koronovirüs etkisiyle şiddetlenebileceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, acilen üretim yapan sektörlere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Sadece sermaye sahiplerinin değil emekçilerin de korunmasının şart olduğunu ifade eden Beko, şöyle konuştu:“Emekçilerin ekonomik aktivitenin taşıyıcısı olduğu unutulmamalıdır. Emekçilerin gelirlerinin arttırılması küçük esnafa doğrudan olumlu etkide bulunacaktır. Bu sebeple maaşlar, sosyal destekler ve her türlü sosyal ödeme arttırılmalı ve ödemeler öne çekilmelidir. Ama yetmez. Korona virüs teşhisi konanların işgücü kaybı kamu tarafından üstlenilmelidir. Sağlık raporu ile belgelenen işgücü kaybının kamu tarafından üstlenilmesi işsizliği önleyeceği gibi, iş yerlerinin ayakta kalmasının da garantisi olacaktır. Virüsle bağlantılı ilaç ve sağlık malzemesi katkı payı ödemesi acilen rafa kaldırılmalıdır.”
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.