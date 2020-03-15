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    HaberlerEge Haberleri ‘Emekçiyi kurban etmeyelim’
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    15.03.2020 - 00:21 |

    ‘Emekçiyi kurban etmeyelim’

    Türkiye’deki ekonomik dengesizliğin, koronovirüs etkisiyle şiddetlenebileceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, acilen üretim yapan sektörlere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

    ‘Emekçiyi kurban etmeyelim’

    Sadece sermaye sahiplerinin değil emekçilerin de korunmasının şart olduğunu ifade eden Beko, şöyle konuştu:“Emekçilerin ekonomik aktivitenin taşıyıcısı olduğu unutulmamalıdır. Emekçilerin gelirlerinin arttırılması küçük esnafa doğrudan olumlu etkide bulunacaktır. Bu sebeple maaşlar, sosyal destekler ve her türlü sosyal ödeme arttırılmalı ve ödemeler öne çekilmelidir. Ama yetmez. Korona virüs teşhisi konanların işgücü kaybı kamu tarafından üstlenilmelidir. Sağlık raporu ile belgelenen işgücü kaybının kamu tarafından üstlenilmesi işsizliği önleyeceği gibi, iş yerlerinin ayakta kalmasının da garantisi olacaktır. Virüsle bağlantılı ilaç ve sağlık malzemesi katkı payı ödemesi acilen rafa kaldırılmalıdır.”

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