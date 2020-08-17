Emeklerinin karşılığını aldılar

Kovid-19 salgınıyla hafızalara kazınan 2020 yılının ilk yedi ayında dışsatımda yüzde 17’lik artışla 527 milyon dolara ulaşan Egeli yaş meyve sebze üreticisi başarılarıyla anılacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde her türlü zorluğa rağmen üretime devam edip ihracat rekoruna büyük katkı sağlayan Torbalı, Ödemiş ve Kiraz’daki firmalara teşekkür turuna çıktı.

Üretici ve ihracatçı firmaları pandemi şartlarına uygun şekilde düzenli olarak ziyaret ettiklerini, sorunlarını ilk ağızdan dinlediklerini belirten Uçak, “Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan Üye İlişkileri Timi’ni kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik şekilde ziyaret ediyor. Biz de üyelerimizin gündeme getirdiği konuların takipçisi oluyoruz. İhracatımız 2020 yılının ocak- temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün” diye konuştu. Üreticilerin kornişon ve kuru domateste yeni sezona hazırlandıklarını belirten Uçak, şöyle devam etti:

Büyük gayret var

“İzmir kornişon üretiminde en büyük ikinci şehir durumunda. Ödemiş ve Kiraz bölgesinde bulunan dünyanın en verimli ovalarından birinde ürünlerin pazara ulaşması için meşakkatli bir süreç var, üreticisinden ihracatçısına herkesi tebrik etmemiz gerekiyor. İzmir’in tarıma dayalı sanayinin gerçekleştiği en önemli ilçelerden biri olan Torbalı’da da Avrupa standartlarının çok üzerinde meyve sebze mamulleri üretimi gerçekleştiren ihracatçılarımızın olması hem bölgemiz hem ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Kuru domates tesisi ziyaretimizde adeta domatesin üretimden ihracata yolculuğuna tanık olduk ve çok etkilendik. Tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı yürekten kutluyorum.”