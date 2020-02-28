Emekli değil sanayi kenti

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi. Emekliler şehri olarak anılan İzmir’in son birkaç yıldır ciddi şekilde beyin göçü aldığını belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “İzmir’e gelen toplam göçün yüzde 80’i yüksek eğitimli ve en çok göç aldığımız şehir ise İstanbul” dedi. İzmir’in ülke sanayi üretiminin yüzde 7’sini, sanayi istihdamının yüzde 32.4’ünü, bölge sanayinin ise yüzde 35’ini karşıladığını belirten Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

İki şehir tek yürek

İzmir, 14 OSB, dört teknoloji geliştirme bölgesi, iki serbest bölgesi, 91 Ar-Ge merkezi ile güçlü bir sanayi şehridir. İhracatı 10.7 milyar dolar, ithalatı 7 buçuk milyar dolar olmak üzere toplam 18.2 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahiptir. İş dünyasının işbirliğinde; Menderes’te çiçekçilik ve süs bitkileri, Bayındır’da çiçekçilik, Seferihisar’da da seracılık OSB’leri, Torbalı’da mobilya kümelenmesi, İZQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi ile Model Fabrika çalışmaları sürüyor.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Ne İstanbul ne de İzmir sadece kültür ve turizme odaklanması gereken şehirler olarak görülmemeli. Bu iki şehir sanayi ve üretim kültürünü bağrında korumalı ve geliştirmelidir. İki şehir ama tek bir yürek olmak hepimize güç ve değer katacaktır” dedi.