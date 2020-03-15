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    HaberlerEge Haberleri Emektar stat yenileniyor
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Emektar stat yenileniyor

    Kuşadası Belediyesi, Özer Türk Stadyumu’nda yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, spor kompleksinde çalışmaların Nisan ayı ortasına kadar tamamlanacağını belirterek, “Spora destek vermeyi bir görev biliyoruz. Hedefimiz ilçemizi sporla anılır bir kent haline getirmek” dedi

    Emektar stat yenileniyor

    Kuşadası’nda uzun yıllar spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu yeni yüzüne kavuşuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında stadyumun yedek kulübeleri ve tribünleri yenilenecek. Bu kapsamda kompleksin tribünlerini kapatan kafes sistem uzay çatılar, kumlama yöntemiyle temizlenerek sac tavanlar yenileriyle değiştirilecek. Ayrıca stadyumun çim zemininde ve koşu yolunda bakım çalışmaları yapılacak.

    23 Nisan’da bitecek

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve resmi törenlere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu’nda yenileme çalışmalarına başladık. Proje kapsamında kompleksin çatıları ve yedek kulübelerinde yenileme işlemi yapılacak. Özer Türk Stadyumu yenilenmiş olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kullanıma açılacak. Kuşadası Belediyesi olarak spora destek vermeyi bir görev biliyoruz. Hedefimiz ilçemizi sporla ve başarılı sporcularımızla anılır bir kent haline getirmek. Bunun için elimiden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız” dedi.

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