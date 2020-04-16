Emiralem çileği seyyar pazarda

Göreve geldiği günden bugüne Menemen’in köylerini ve köylüsünü desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten belediye, bu projeyle koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve tarladaki mahsulünü nasıl satacağını bilemeyen Emiralemli üretici için yeni bir satış imkanı yarattı. Seyyar pazar uygulamasının üreticiyi rahatlatacak, teşvik edecek bir model olduğuna değinen Başkan Serdar Aksoy, “Bu zor günler elbet geçecek. Önemli olan bu süreçten köylümüz ve üreticimizin en az zararla çıkmasını sağlamak” dedi. Öte yandan belediye, esnafa maske ve siperlik dağıttı.