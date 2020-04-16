BİST95.855-2,73EURO7,550,06USD6,921,47ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Emiralem çileği seyyar pazarda
    ABONE OL
    16.04.2020 - 00:02 |

    Emiralem çileği seyyar pazarda

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve koronavirüs salgını sırasında evde kalan vatandaşların taze sebze meyve ihtiyacını karşılamayı amaçlayan seyyar pazar uygulamasına Menemen Belediyesi 2 ton çilekle katıldı. Çilekler, Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırıldı.

    Emiralem çileği seyyar pazarda

    Göreve geldiği günden bugüne Menemen’in köylerini ve köylüsünü desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten belediye, bu projeyle koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve tarladaki mahsulünü nasıl satacağını bilemeyen Emiralemli üretici için yeni bir satış imkanı yarattı. Seyyar pazar uygulamasının üreticiyi rahatlatacak, teşvik edecek bir model olduğuna değinen Başkan Serdar Aksoy, “Bu zor günler elbet geçecek. Önemli olan bu süreçten köylümüz ve üreticimizin en az zararla çıkmasını sağlamak” dedi. Öte yandan belediye, esnafa maske ve siperlik dağıttı.

     

    Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.
    daha fazla video için
    Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Sıradaki Haber