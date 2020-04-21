Emir’e, doğum günü pastası polislerden

MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermişe (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı. Yapılan sürprizden habersiz olarak kapıyı açan Emir, karşısında pastayla gelen polis ekiplerini gördü. Yapılan sürpriz karşısında çok sevinen Emir, mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.