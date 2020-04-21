21.04.2020 - 07:00 | | DHA
Emir’e, doğum günü pastası polislerden
MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermişe (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı.
MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde yaşayan Emir Ermişe (8), Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri pasta alarak doğum günü sürprizi yaptı. Yapılan sürprizden habersiz olarak kapıyı açan Emir, karşısında pastayla gelen polis ekiplerini gördü. Yapılan sürpriz karşısında çok sevinen Emir, mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.