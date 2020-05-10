10.05.2020 - 00:02 |
Emlak vergilerinizi online ödeyebilirsiniz
Yunusemre İlçesinde mesken ve işyerlerine ait emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergisinin 2020 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Mükelleflerin herhangi mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını isteyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vergilerin e-belediye sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Başkan Çerçi, “Haftaiçi mesai saatlerinde belediyemize gelip veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla da ödeme yapılabilir” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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