18.05.2020 - 00:03 |
Emniyet ekipleri denetimi artırdı
İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden itaberen 24 saatlik dilimde 503 kişiye işlem yapıldı, toplam 972 bin 48 lira ceza kesildi l AA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.