12.04.2020 - 00:03 |
Emniyet teşkilatına kutlama
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yılını kutladı.
Emniyet mensuplarına tatlı ikramında da bulunan Kaplan, “Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan fedakar polislerimize teşekkür ederiz” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.