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    27.04.2020 - 00:02 |

    Emniyete günde 10 bin arama

    Emniyete günde 10 bin arama

     

    İZMİR Emniyet Müdürlüğü’ne koronavirüs salgınından önce günde ortalama 3 bin çağrı gelirken, sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği belirtildi. Arayanların çoğunun, ekmek almak için dışarı çıkıp çıkamayacağını ya da şehirler arası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını sorduğu öğrenildi. En yoğun çağrı alınan ikinci konunun ise sokağa çıkma yasağına uymayan kişilerin ihbar edilmesi olduğu öğrenildi.

    155’e yapılan ihbar ve çağrıların düştüğü yer olan İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi, kent genelindeki 2 bin 478 kamerayı izliyor.-DAVUT CAN DHA

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