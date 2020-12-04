Empati yaptılar

Torbalı’da bir rehabilitasyon merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelsiz kişiler 5 kategoride hazırlanan parkulardaki zorlukları aşmaya çalıştı. Konuşmadan isteklerini anlatmaya çalışanlar ile işaret dilinin önemine dikkat çekildi, görme yetersizliği olan bireyleri anlamak için de karanlık odada eşyaların bulunması istendi. l