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    04.12.2020 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Empati yaptılar

    Torbalı’da bir rehabilitasyon merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelsiz kişiler 5 kategoride hazırlanan parkulardaki zorlukları aşmaya çalıştı.

    Empati yaptılar

    Torbalı’da bir rehabilitasyon merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelsiz kişiler 5 kategoride hazırlanan parkulardaki zorlukları aşmaya çalıştı. Konuşmadan isteklerini anlatmaya çalışanlar ile işaret dilinin önemine dikkat çekildi, görme yetersizliği olan bireyleri anlamak için de karanlık odada eşyaların bulunması istendi. l 

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