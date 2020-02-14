Emrez’de uzlaşma için önemli adımlar

Görüşmeler, hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerini korumak ve aynı bölgede yaşamalarını sağlamak için etaplar halinde yürütülüyor. Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmaları yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşı esasına dayanıyor. İletişim ofislerinde şehir plancısı, mühendis ve mimarların olduğu ekipler bölge sakinleriyle bire bir temas halinde çalışıyor.



Büyükşehir, Emrez’in ardından Aktepe Mahallesi’nde de benzer çalışmaları yapacak. Proje kapsamında, 20 bin kişinin yaşadığı iki mahallede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm, ticaret birimi inşa edilecek. fuarizmir’in karşısındaki bölge, kentle uyumlu hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje İkinci Şube Müdürü Vekili İsmail Mutaf, “Uzlaşma sağladığımız alanlarda, sözleşme imzalayarak hak sahiplerinin arsalarını Büyükşehir adına devralıyoruz” dedi. Diğer bölgelerden farklı olarak Gaziemir’de Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında bedel karşılığında Hazine’den devralınan Büyükşehir mülkiyetindeki arsada yaklaşık 600 bağımsız birim için kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesine çıkılacağını ifade eden Mutaf “Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken konut inşası da başlamış olacak” diye konuştu.





