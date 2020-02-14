BİST120.5410EURO6,550USD6,040,03ALTIN306,180,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Emrez’de uzlaşma için önemli adımlar
    ABONE OL
    14.02.2020 - 00:01 |

    Emrez’de uzlaşma için önemli adımlar

    Kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Emrez Mahallesi’nde uzlaşma görüşmelerinde son etaba geçti.

    Emrez’de uzlaşma için önemli adımlar

    Görüşmeler, hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerini korumak ve aynı bölgede yaşamalarını sağlamak için etaplar halinde yürütülüyor. Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmaları yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşı esasına dayanıyor. İletişim ofislerinde şehir plancısı, mühendis ve mimarların olduğu ekipler bölge sakinleriyle bire bir temas halinde çalışıyor.

    Büyükşehir, Emrez’in ardından Aktepe Mahallesi’nde de benzer çalışmaları yapacak. Proje kapsamında, 20 bin kişinin yaşadığı iki mahallede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm, ticaret birimi inşa edilecek. fuarizmir’in karşısındaki bölge, kentle uyumlu hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje İkinci Şube Müdürü Vekili İsmail Mutaf, “Uzlaşma sağladığımız alanlarda, sözleşme imzalayarak hak sahiplerinin arsalarını Büyükşehir adına devralıyoruz” dedi. Diğer bölgelerden farklı olarak Gaziemir’de Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında bedel karşılığında Hazine’den devralınan Büyükşehir mülkiyetindeki arsada yaklaşık 600 bağımsız birim için kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesine çıkılacağını ifade eden Mutaf “Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken konut inşası da başlamış olacak” diye konuştu.


    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
    daha fazla video için
    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 22. son bölümde Ali ve Nazlı kararlarını verdi ve...

    Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 22. son bölümde Ali ve Nazlı kararlarını verdi ve...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber