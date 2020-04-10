‘En az hasarla yere inmeliyiz’

Salgın karşısında hem rehavete kapılmamak hem de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Doğruer, 30 bin kişinin hastalanmasının tesadüf olmadığını belirtti. Başkan Doğruer, “Virüs çok hızlı yayılıyor. İyi yanı öldürücülüğü çok az. Yüzde 1 buçuk 2 oranında vefata sebep oluyor” dedi. Kınık’ta henüz pozitif çıkan vakanın olmadığını belirten Başkan Doğruer, “Kınıklıların Dikili’de yazlığı var. Madem ilçemiz sıfır, riski artırmak istemiyorsak yazlığa gitmeyeceğiz. Gidiyorsak da Kınık’a dönmeyeceğiz. Böyle bir centilmenlik anlaşması yapmalıyız” diye konuştu.



Zorlu günler...



Koronaya uçak benzetmesi yapan Başkan Doğruer, “Bu bir pandemidir. Dünyayı, Türkiye’yi, İzmir’i, Kınık’ı etkilemiştir. Maalesef bunun sosyal, ekonomik, sağlık boyutları vardır. Bu zor günler geçecek. Ben bunu havada giden uçağa benzetiyorum. Bu uçak bir şekilde yere inecek. Biraz sallamış olabilir, zorunlu iniş de yapsa yere inecek. İndiği zaman az hasarla, sağlıklı iniş olması gerekiyor” ifadesini kullandı.