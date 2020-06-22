‘En başarılı genç’ olmayı hedefliyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve bugün sona erecek ücretsiz oylamada “Dünyanın en başarılı genci” seçilebilmek için Türkiye’den oy bekliyor. Oylamada “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” kategorisinde yarışan Dağdelen, “Ülkemin desteğine güvenim sonsuzdur. Herkesin oy vermesini bekliyor, teşekkür ediyorum” dedi. Kurduğu Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubunun şefi olan Dağdelen, JCI Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” kategorisinde dünyanın en başarılı genci olabilmek için dünya geneline yapılan binlerce başvuru arasından ilk 20’ye girmişti.