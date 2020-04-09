‘En büyük güç sağlık altyapısı’

Bu yılki haftanın tüm dünya için çok önemli bir sınavla geçtiğini vurgulayan Sürekli, “Ülkemiz de önemli bir sınav veriyor. Millet olarak ‘koronavirüs’ salgınına karşı direniyor, devlet olarak da canla başla çalışıyoruz. Sağlık altyapımızın ve bu alanda çalışan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer tüm personelimizin birikim ve fedakârlıklarının en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz” dedi.