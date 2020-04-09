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    HaberlerEge Haberleri ‘En büyük güç sağlık altyapısı’
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    09.04.2020 - 00:01 |

    ‘En büyük güç sağlık altyapısı’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda yer alarak, 1948’de yürürlüğe giren ve 7-13 Nisan arasında tüm dünyada kutlanan ‘Sağlık Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    ‘En büyük güç sağlık altyapısı’

    Bu yılki haftanın tüm dünya için çok önemli bir sınavla geçtiğini vurgulayan Sürekli, “Ülkemiz de önemli bir sınav veriyor. Millet olarak ‘koronavirüs’ salgınına karşı direniyor, devlet olarak da canla başla çalışıyoruz. Sağlık altyapımızın ve bu alanda çalışan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer tüm personelimizin birikim ve fedakârlıklarının en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz” dedi.

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