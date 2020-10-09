En büyük hayali bakanla uçmak!

Muğla’da öğretmen Mahinur Göker Aktaş, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı “Ada Hayaline Uçuyor” adlı kitapta anlattığı lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ada Su Zor’un Kapadokya’da sıcak hava balonla uçma hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Ada’nın hikayesini kitapta topladıklarını anlatan Aktaş, “Öğrencilerimiz Ada’nın hayalini çizdiler. Tamamen öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğiyle hazırlandı” dedi. Resimleri çizen Burcu Cunneen de, “Ada’nın hayali Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile balonda uçmak. Ben de bunu resmettim” diye konuştu. l