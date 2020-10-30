‘En büyük miras’

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Başkanı Osman Zolan ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tebrikleri kabul etti. Geçmişten aldıkları güçle, emin adımlarla ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyleyen Atik, “Mirası korumayı ve yaşatmayı büyük bir görev edinerek hayatlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 97. yılı coşkusu Büyükşehir’in özel TIR’ı ile tüm kenti sardı. Pandemiden dolayı vatandaşın bayram coşkusunu evinde yaşaması için belediye bandosu, kentin her yanında marşlar çaldı.

144. yaşını kutladı

Öte yandan Denizli’de 30 Ekim 1876’dan bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 144’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj da yayımlayan Başkan Osman Zolan, bugüne kadar Denizli’ye hizmet eden belediye teşkilatının her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür etti, “Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyemiz çok şükür bugün dünya kentleri ile yarışıyor” şeklinde konuştu.