En büyük teşekkür siz sağlık çalışanlarına

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 200 adet pizza dağıtarak, virüsle savaşan sağlık personellerine moral oldu. Hastanenin yoğun bakımında hizmet veren Doç. Dr. Kaan Katırcıoğlu, sarı kırmızılıların desteğini sosyal medya hesabında, “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 yoğun bakımların tüm ekibi adına gönderdiğiniz 200 adet pizza için teşekkür ederiz. Pizzalar doktor, hemşire ve personellerin tümüne ulaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.



‘Feda olsun’



Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabı ise, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin koronavirüs yoğun bakım servisine yapmış oldukları 200 adet pizza dağıtımı sonrası Doç. Dr. Kaan Katırcıoğlu’nun paylaşımını da alıntılayarak, “En büyük teşekkür sizlere. Salgına karşı en ön cephede mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Birlikte başaracağız” ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada gündem olan etkileşime, sarı kırmızılı taraftarlardan da büyük destek geldi. Göztepe’nin yapmış olduğu moral ikramını kutlayan taraftar, “Sağlık çalışanlarımıza her şey feda olsun” diyerek paylaşımlarda bulundular.



Göz Göz’de Deniz, şansını tutturamadı



Göztepe’de aylar sonra 17 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynanan erteleme maçında forma giyen Deniz Kadah, koronavirüs engeline takıldı. Son maçta 90 dakika sahada kalıp yeniden teknik ekibin gözüne girmeyi başaran deneyimli futbolcu, tam formasına kavuşmuşken pandemiye alınan tedbirler yüzünden maçların ertelenmesiyle şanssızlığına yenildi. Bu sezon ikinci yarıda 18. haftada Antalyaspor’la oynanan ilk karşılaşmada sadece 1 dakika görev alan Kadah, daha sonra yedek kulübesine mahkum oldu. Salgının patlak vermesi sonucu Deniz’in hayalleri de suya düştü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni bir kontrat yapılmayacağı iddia edildi.