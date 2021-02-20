En büyük tesis yolda

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi’nin inşaatına başladı. Turgutreis Mahallesi’nde 2 kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan tesisin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak. Proje kapsamında deniz deşarj hattı da inşa edilecek.

113 milyon 600 bin liraya mal olacak tesis, 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde projelendirildi. Kente yakışır bir proje olacağını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleriyle Bodrumumuza ve Muğlamıza yakışan bir tesis olacak” dedi.