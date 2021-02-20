BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En büyük tesis yolda
    ABONE OL
    20.02.2021 - 07:00 |

    En büyük tesis yolda

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi’nin inşaatına başladı.

    En büyük tesis yolda

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi’nin inşaatına başladı. Turgutreis Mahallesi’nde 2 kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan tesisin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak. Proje kapsamında deniz deşarj hattı da inşa edilecek.
    113 milyon 600 bin liraya mal olacak tesis, 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde projelendirildi. Kente yakışır bir proje olacağını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleriyle Bodrumumuza ve Muğlamıza yakışan bir tesis olacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başa dönmeyelim!

    Başa dönmeyelim!

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Sıradaki Haber