En büyük zenginlik itibar

İlkokul 4. sınıftan itibaren çalışmaya başladığını belirten Özyiğit, “Babamın beni bir hafriyat firmasına işe sokmasıyla ilk iş tecrübemi edindim. Bana bir para verdi patron, o paranın taksimini yapacaktım. Arkadaşımın babası muhasebe müdürüydü, ona gittim, bunu nasıl yapacağımı sordum. ‘İmza attır, kayıt altına al ödemeleri’ dedi. İlk gün firmada masraflar yarı yarıya düştü. Hesap kitap yapmanın önemini o zaman anladım” diye konuştu.

İtibarın en büyük zengin olduğunu ifade eden Özyiğit, “Ticaret yaptığınız insanlar size güveniyorsa, parayı kaybetmişsin çok da önemli değil” dedi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Konuk iş insanının hayat hikayesindeki kırılma noktalarını öğreniyor, o eşikleri nasıl aştığını dinliyoruz. Ders çıkarılacak bir çok hikaye son derece öğretici olabiliyor” diye konuştu.