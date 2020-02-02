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    HaberlerEge Haberleri En çok çipura ve levrek tüketiliyor
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    02.02.2020 - 00:04 |

    En çok çipura ve levrek tüketiliyor

    İZMİR’de kış mevsimiyle birlikte sofralarda balık bollaştı. İzmirliler, en çok yörenin balıkları olan Ege Denizi’nin ürünleri çipura ve levreği tercih etti.

    En çok çipura ve levrek tüketiliyor

    İzmir’in önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı’nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, “Burada en çok sattığımız balık çeşidi levrek, çipura, sardalya” dedi. l DHA

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