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    HaberlerEge Haberleri ‘En çok kadını vurdu’
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    28.11.2020 - 07:00 |

    ‘En çok kadını vurdu’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) düzenlediği online toplantıda deprem sonrası afet yönetimi ve travmalar üzerine uzman konuklarını ağırladı.

    ‘En çok kadını vurdu’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) düzenlediği online toplantıda deprem sonrası afet yönetimi ve travmalar üzerine uzman konuklarını ağırladı. Depremde kadınların daha çok can kaybı yaşadığını söyleyen İKKB Başkanı Huriye Serter, “Kadınlar daha çok etkilendi. Dışarı çıkarken üstümü başımı düzelteyim, başıma örtümü alayım diye fazlasıyla oyalanıyorlar, bu sebeple binalardan daha geç çıkıyorlar. Bu konuların da üzerinde durmamız gerekiyor” dedi.
    STK’larla işbirliği
    Toplantının ilk konuşmacısı Afet Yönetimi ve Kurumsal Toplumsal Sorumluluk sunumuyla Prof. Zerrin Toprak Karaman, “Deprem hakkında bilgiyi aktarmanın yolu STK’lardan geçiyor. . İnsanlar deprem yüzünden mi öldü, kötü bina yapısı nedeniyle mi öldü? Bunu görünür kılacak olan STK’lardır” ifadelerini kullandı.
    Psikolog Fazilet Bakır ise, “Bu deprem sonrası İzmir’deki psikologlar hızlıca sahada çalışmaya başladı. Bu konuda STK’larla etkili bir iletişim içindeyiz. Sürekli o anı düşünmek, depremi hatırlatan her şeyden kaçınmak, depremi tekrar tekrar yaşamak gibi travmaların yansımaları oluyor. Bu yaşandı ve geçti diyerek o anı geride bırakmaya çalışmak doğru bir yaklaşımdır” diye konuştu.

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