En çok Marmaris Milli Parkı ziyaret edildi

Milli parklar bayramda ziyaretçilerin gözdesi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 14 bin kişiyi ağırladı.

195 bin kişi

Tatil cenneti Ege Bölgesi’ne akın eden vatandaş, sahillerin yanı sıra milli parkları da doldurdu. Bayramda en fazla ziyaret edilen park alanı 195 bin kişiyle Muğla’daki Marmaris Milli Parkı oldu. Balıkesir’deki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 140 bin 500 ziyaretçiyle, 98 bin 778 kişiyle Aydın’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı da öne çıktı. AA