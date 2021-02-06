En çok sosyal medyada güldük

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu We Are Social’ın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs sürecinde dünya genelinde 16- 64 yaş grubunun internette günde 6 saat 54 dakika zaman geçirdiği, Türkiye’de ise bu sürenin 7 saat 57 dakikayla dünya ortalamasının üzerine çıktığı görüldü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Türk halkının interneti daha çok bilgi almak için tercih ettiğini, sosyal medyayı ise aile bireyleri başta olmak üzere yakınları ve arkadaşlarıyla sohbet için kullandığını kaydetti.

Koronavirüs döneminde evde geçirilen sürenin internet ile sosyal medya kullanımı konusunda belirleyici olduğunu hatırlatan Önder, şöyle konuştu:

Kalp ikinci

“Sosyal medyada en çok, gözlerinden yaş akan gülme emojisi kullanıldı. Kırmızı kalp emojisi 2’nci sırada yer aldı. En popüler uygulamalar; Facebook, Instagram, Amazon, WhatsApp ve Messenger. Oyunlar için para harcamaktan da kaçınmadık. Öte yandan çok sayıda kişi de, televizyon seyretmek yerine cep telefonu ekranını kullanıyor.”