En düşük maaş 3 bin lira

Merkezefendi Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle belediye çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Belediyemizde aynı işi yapıp da farklı ücret alan arkadaşlarımız vardı.

Büyük bir eşitsizlik ve adaletsizliğe bu sözleşmeyle son verdik. Sizleri bu sıkıntıdan kurtarıyoruz. Birçok sosyal hakka sahip olacaksınız. Yılda 20 günlük yevmiye sizi bekliyor olacak” dedi.

Ücretlere yüzde 20 zam uyguladıklarını kaydeden Başkan Doğan, “Ben, sizlerle birlikte yola çıktım. Merkezefendimize beraber projeler kazandıracağız. Bugün itibariyle belediyemizde 3 Bin lira altında ücret alınmayacak. Bizler sizlerle birlikte onurlu bir yaşam sürmek; eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle hayat standartlarınızın çok iyi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan da, “Emek en yüce değerdir. Başkan Doğan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.