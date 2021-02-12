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    12.02.2021 - 07:00 |

    EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 250 LİRA

    Ayvalık Belediyesi’yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

    EN DÜŞÜK ÜCRET 3 BİN 250 LİRA

    Ayvalık Belediyesi’yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki yıllık sözleşme kapsamında, belediyede en düşük ücret 3 bin 250, en yüksek ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Çalışanların ücretlerinde birinci yılın sonunda enflasyon oranında artış sağlanacak.
    Güvenilir belediye
    Ayvalık için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Görevi devraldığımızda 300 milyon liralık borç yükü bulduk. Bugün artık gelir gider dengesinde, gelirler lehine artışı sağlandı. Göğsümüzü gererek toplu sözleşmeler yapabiliyoruz. Çalışanların maaşlarını zamanında aldığı, emekli olan işçilerin tazminatlarının gününde yatırıldığı, piyasaya olan borçların gününde ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik” dedi.

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