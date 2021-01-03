En düşük ücret 3 Bin 452 lira

Söke Belediyesi ile Belediye- İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Emekçilerin aldığı en düşük düşük ücret 2021 yılı itibariyle 3 Bin 452 lira oldu. Geçen yıl da CHP Genel Merkezi’nin isteği doğrultusunda ücretleri en düşük 2 Bin 500 lira olarak belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Sendika ile yaptığımız görüşmeler, bütçemizi göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmalar sonunda, en iyi ücreti belirlemeye çalıştık” dedi.