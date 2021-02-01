En fazla kan bağışı Aliağa’dan

Türk Kızılayı, İzmir’de nüfus oranına bağlı olarak en fazla kan bağışı yapılan birinci ilçe olan Aliağa’ya geliyor. Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında 5-6-7, 12-13, 19-20-21 ve 26-27 Şubat günlerinde, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 10.00- 20.00 saatleri arasında kan bağışı toplanacak. Kan bağışı yapmak isteyenler, belirlenen tarihlerde meydandaki kan bağış aracına müracaatta bulunabilecek. Türk Kızılay Derneği İzmir Kan Bağış Merkezi, bölgede bulunan 94 hastanenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılıyor.

Kan bağışı aracı Aliağa Demokrasi Meydanı’nda olacak.