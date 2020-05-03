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    HaberlerEge Haberleri En fazla yetki belgesi İzmirli emlakçılarda
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    03.05.2020 - 00:04 |

    En fazla yetki belgesi İzmirli emlakçılarda

    2016 yılında kurulan, gayrimenkul sektörünün güçlü STK’larından Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) dördüncü yılını geride bıraktı.

    En fazla yetki belgesi İzmirli emlakçılarda

    Hem yurtiçinde hem de yurtdışında şubeleriyle sektörün nabzını tutan TÜGEM, meslektaşlarının gelişimi ve beraberliğini sağlama çalışmalarıyla büyümesini sürdürüyor.

    Eğitim ve toplantı serisi

    Kayıtdışı çalışmaları azaltmayı ve mesleğin itibarını artırmayı hedeflediklerini belirten İzmir Şubesi Başkanı Gülçin Okay, “İzmir TÜGEM 2019 yılında temsilcilik olarak kuruldu. Bu sırada ücretsiz mesleki eğitimler, taşınmaz ticareti kanununa ilişkin bilgilendirme toplantıları, paneller, üye tanışma toplantıları düzenlendi. Ayrıca emlak sektörüne ait tüm dijital çözüm ortaklarının bir araya geldiği 500 meslektaşımızın katılım sağladığı PROPTECH etkinliği ile meslektaşlarımızın günceli ve son dijital gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi sağlandı. Belgesiz danışman çalışmaması için gerekli tüm desteği sağladık. İzmirli gayrimenkul danışmanları, mesleklerine en çok sahip çıkan ve ülkede en fazla yetki belgesi ile çalışmayı prensip edinmiş durumda” diye konuştu.

     

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