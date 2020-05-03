En fazla yetki belgesi İzmirli emlakçılarda

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında şubeleriyle sektörün nabzını tutan TÜGEM, meslektaşlarının gelişimi ve beraberliğini sağlama çalışmalarıyla büyümesini sürdürüyor.

Eğitim ve toplantı serisi

Kayıtdışı çalışmaları azaltmayı ve mesleğin itibarını artırmayı hedeflediklerini belirten İzmir Şubesi Başkanı Gülçin Okay, “İzmir TÜGEM 2019 yılında temsilcilik olarak kuruldu. Bu sırada ücretsiz mesleki eğitimler, taşınmaz ticareti kanununa ilişkin bilgilendirme toplantıları, paneller, üye tanışma toplantıları düzenlendi. Ayrıca emlak sektörüne ait tüm dijital çözüm ortaklarının bir araya geldiği 500 meslektaşımızın katılım sağladığı PROPTECH etkinliği ile meslektaşlarımızın günceli ve son dijital gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi sağlandı. Belgesiz danışman çalışmaması için gerekli tüm desteği sağladık. İzmirli gayrimenkul danışmanları, mesleklerine en çok sahip çıkan ve ülkede en fazla yetki belgesi ile çalışmayı prensip edinmiş durumda” diye konuştu.