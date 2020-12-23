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    23.12.2020 - 00:00 |

    En golcüsü Bucaspor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u 3-1 yenerek lider Diyarbekirspor’la arasındaki puan farkını 1’e düşüren zirve takipçisi Bucaspor 1928, 3. Lig’in en golcü takımı olarak dikkat çekiyor.

    En golcüsü Bucaspor

    Oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 32 puanlı İzmir temsilcisi, bu periyotta rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı lacivertliler, toplam 67 takımın yer aldığı 3. Lig’e en fazla gol sevinci yaşayan ekip konumunda. Bucaspor 1928’de Tunç Murat attığı 8 golle skor yükünü çekerken, Oğuz 6, Cuma 4, Sabahattin 2, Ahmet Aktaş, Ahmet Aras, Berke, Burak, Enes, Gökhan ve Ufuk ise 1’er kez rakip ağları sarstı. Rakipler ise 2 kez kendi kalelerine gol attı.

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