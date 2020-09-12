En güvenli Ege

EGE’nin Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve Pamukkale gibi gözde turistik ilçeleri, yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Bu yılın başından ağustos ayının sonuna kadar geçen sürede İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla kentlerini toplam 2 milyon 99 bin 766 kişi ziyaret etti.

İzmir’e yerli ve yabancı, toplam 535 bin 915 misafir geldi. Çeşme gibi gözde sahil alanlarının yanı sıra, Efes ve Yedi Uyuyanlar gibi tarihi yerlere de ziyaretçiler ilgi gösterdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’yi ise toplam 387 bin 740 turist ziyaret etti. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, pandemi dönemi nedeniyle azalan turist sayısının uçuşların açılmasıyla birlikte artmaya başladığını söyledi.

Tarih ve kültür etkisi

614 bin 394 turisti ağırladıklarını belirten Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kenti tercih eden en çok yabancı turistin 246 bin 42 ile İngilizler ve 64 bin 770 ile Ukrayna, 44 bin 592 ile Rus turistlerin olduğunu kaydetti. Aydın’a gelen 561 bin 717 turist ise hem denizin tadını çıkardı hem de Apollon Tapınağı, Afrodisias, Priene başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret ettti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, otel doluluk oranlarının ortalama olarak yüzde 60’ın üzerinde olduğunu belirtti.