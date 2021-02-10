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    HaberlerEge Haberleri En güzel cadde olacak
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    10.02.2021 - 00:04 |

    En güzel cadde olacak

    Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nusret Köklü Bulvarı’nda başlatılan prestij cadde projesi düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor.

    En güzel cadde olacak

    Çalışmalar tamamlandığında 12 bin 500 metrekarelik peyzaj uygulama alanı, modern aydınlatma elemanları, kaldırım ve bordür düzenlemeleri ile kente yeni bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Projemiz tamamlandığından gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir caddeyi daha Manisa’ya kazandırmış olacağız” dedi.

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