En güzel cadde olacak

Çalışmalar tamamlandığında 12 bin 500 metrekarelik peyzaj uygulama alanı, modern aydınlatma elemanları, kaldırım ve bordür düzenlemeleri ile kente yeni bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Projemiz tamamlandığından gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir caddeyi daha Manisa’ya kazandırmış olacağız” dedi.