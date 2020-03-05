05.03.2020 - 00:01 |
En güzel eserler özel bireylerden
Engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla etkinler düzenleyen Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ebru kursu başlattı.
Her hafta salı günü, saat 11.00-14.00 arasında düzenlenen kurslara çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Başkan Ali Engin “Böyle etkinlikler hem onları hem de bizi mutlu ediyor” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.