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    05.03.2020 - 00:01 |

    En güzel eserler özel bireylerden

    Engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla etkinler düzenleyen Narlıdere Belediyesi, Engelli Danışma Merkezi bünyesinde ebru kursu başlattı.

    En güzel eserler özel bireylerden

    Her hafta salı günü, saat 11.00-14.00 arasında düzenlenen kurslara çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Başkan Ali Engin “Böyle etkinlikler hem onları hem de bizi mutlu ediyor” dedi.

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