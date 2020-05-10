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    10.05.2020 - 00:01 |

    En güzel hediye

    Kovid-19 nedeniyle iki hafta çocuklarından uzak kalan ve tedavi sonrasında iyileşen sağlık çalışanı Ebru Aydın, kızlarıyla en güzel Anneler Günü’nü yaşıyor

    En güzel hediye

    İzmir’de yeni tip koronavirüs bulaşan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan sağlık çalışanı iki çocuk annesi Ebru Aydın, karantina sürecinde ayrı kaldığı kızlarıyla Anneler Günü’nde beraber olmanın mutluluğunu yaşadı. Narlıdere 112 İstasyonu’nda görev yapan paramedik Aydın, beraber nöbet tuttuğu ekip arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla kendisi de test yaptırdı. Kendi testinin de pozitif çıkmasıyla 14 günlük karantinaya giren ve doktorların verdiği ilaçları kullanan Aydın, bu süreçte bir misafirhanede kaldı, kızlarıyla her gün görüntülü konuştu. Karantinada ilaç tedavisi, düzenli beslenme ve uyku, spor ve C vitamini takviyesiyle iyileşmeye çalışan Aydın’ın karantina sonrasında yaptırdığı 2 test de negatif çıktı.

    ‘Moral önemli’

    Aydın, karantina sürecinden sonra hem sağlığına kavuşmanın hem de ayrı kaldığı ve sarılamadığı kızlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hastalıkta moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, “Her nöbetten sonra koronavirüs bulaşmış olma ihtimaline karşın uzaktan ve sosyal mesafeyi koruyarak evin içinde yaşıyorduk. 2 negatif test sonucunu alıp eve geldiğimde ilk yaptığımız şey birbirimize sarılmak oldu. Çünkü, haftalardır sarılamıyorduk. Negatif çıkınca sarıldık, hasret giderdik. Çocuklarıma kavuşmak çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu” dedi.

    Annelerine ablasıyla birlikte her gün destek olmaya çalıştıklarını anlatan Havin Daştan da, “Annemin sağlığına kavuştuğunu duyduğumuzda çok sevindik, akrabalara haber verdik, minik bir kutlama yaptık” diye konuştu.

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