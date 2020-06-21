En güzel hediye temiz çıkan sonuç

Ankara’da yaşayan ve 2017 yılında lösemiye yakalanan Emre Çatal, tedavi için İzmir’e gelip Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yattı. Kemoterapiden sonuç alınamayınca kök hücre nakli için uygun donör arayışı başladı. Doktorların acil nakil önerisi üzerine son çare olarak kısmi uyumlu olan anne ve baba, kök hücre nakli için hastaneye yattı. 13 Temmuz 2018’de Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek başkanlığındaki ekip, babadan alınan kemik iliği ve kök hücreyi Emre’ye nakletti. Tedavi süreci tamamlanınca yapılan testlerde, ailenin son umudu olan kısmi uyumlu naklin yüzde 98 tuttuğu tespit edildi. l AA