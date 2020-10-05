En güzel spor

Salihli Belediyesi, koşu yaparken çöp toplama etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi. Gönüllüler, hem doğayı atıklardan arındırdı hem de spor yaptı.

Salihli Belediyesi, koşu yaparken çöp toplama alarak adlandırılan plogging akımını ilçedeki çevre gönüllüleriyle buluşturdu. İlk etkinlik, antrenörler eşliğinde Ali İhsan Karayiğit Spor Sahası önünde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor antrenörlerinin katıldığı toplantıda, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever tarafından Plogging hakkında bilgiler verildi.

Dünyaya yayıldı

İsveç’te ortaya çıkan bu akımın hızla dünyada yayıldığını belirten Avsever, “Plogging sırasında koşucular, birlikte koşup aynı anda da yerden çöp topladığı için egzersizlerini yeni seviyelere taşıyor. Sık sık eğilip yerden pet şişe, teneke ve kağıt toplamak durumunda kalıyorlar. Çöp toplarken bir yandan koşmayı gerektiren etkinlik, aerobik yapma ve kalori yakımını da sağlıyor” dedi.