85,74BİST1.1450.13EURO9.090.00USD7.760.11ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En güzel spor
    ABONE OL
    05.10.2020 - 00:02 |

    En güzel spor

    En güzel spor

    Salihli Belediyesi, koşu yaparken çöp toplama etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi. Gönüllüler, hem doğayı atıklardan arındırdı hem de spor yaptı.

    Salihli Belediyesi, koşu yaparken çöp toplama alarak adlandırılan plogging akımını ilçedeki çevre gönüllüleriyle buluşturdu. İlk etkinlik, antrenörler eşliğinde Ali İhsan Karayiğit Spor Sahası önünde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor antrenörlerinin katıldığı toplantıda, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever tarafından Plogging hakkında bilgiler verildi.

    Dünyaya yayıldı

    İsveç’te ortaya çıkan bu akımın hızla dünyada yayıldığını belirten Avsever, “Plogging sırasında koşucular, birlikte koşup aynı anda da yerden çöp topladığı için egzersizlerini yeni seviyelere taşıyor. Sık sık eğilip yerden pet şişe, teneke ve kağıt toplamak durumunda kalıyorlar. Çöp toplarken bir yandan koşmayı gerektiren etkinlik, aerobik yapma ve kalori yakımını da sağlıyor” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

    Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    İstanbul'da gerçekleşen kritik Libya görüşmesi sonrası açıklama

    İstanbul'da gerçekleşen kritik Libya görüşmesi sonrası açıklama

    Sıradaki Haber