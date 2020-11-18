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    HaberlerEge Haberleri En güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu
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    18.11.2020 - 00:02 |

    En güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak bilinen ‘Likya Yürüyüş Yolu’ hakkında online toplantı düzenledi.

    En güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

    Toplantının konuğu Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün geçmiş dönem başkanlarından Ömer Garipoğlu oldu. 9 yıllık bir turizm geçmişi olan ve yıllardır doğa yürüyüşleri yapan Garipoğlu, Türkiye’nin tarihi atmosferlerin doğayla bütünleştiği pek çok yürüyüş rotasına ev sahipliği yaptığını ancak yaptığı onu en çok etkileyen yerin dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak bilinen ‘Likya Yürüyüş Yolu’ olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu da, önce pandemi ardından depremle Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti, “Bize bu zor günlerde nefes alabileceğimiz bir rota gösterdiniz. Doğanın iyileştirici etkisini hissetmemizi sağladığınız için teşekkür ederim” dedi.

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