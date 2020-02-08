En iyi 500’e girdi

Dünyanın en saygın zeytinyağı değerlendirme kuruluşu olan Flos Olei’nin dünyadaki 53 zeytinyağı üreticisi ülkenin zeytinyağı markaları arasında yaptığı değerlendirme sonucunda beş kıtada 22 ülkeden en iyi 500 zeytinyağı markası belirlendi. Değerlendirmede Marmara Bölgesi’nden beş, Ege’den de dört zeytinyağı yer aldı. Listeye Milas’tan ise Sitare-Osman Menteşe zeytinyağı ile Kairos zeytinyağı girmeyi başardı.



Daha düne kadar dökme yağ olarak işlem gören Milas zeytinyağının kalitesinin tüm dünyaya kanıtlandığını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Milas zeytinyağının kalitesini dünyaya kabul ettiren Ali Osman Menteşe ile Zeynep Çelikoğlu ve Cem Çelikoğlu’nu kutluyorum. Milas zeytinciliği adına, kendilerine teşekkür ediyorum. Milas zeytinyağı çok kısa sürede, çok daha büyük başarılar kazanacak” dedi.