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    HaberlerEge Haberleri ‘En İyi Blokör’ Ahmet
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    12.11.2020 - 00:00 |

    ‘En İyi Blokör’ Ahmet

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nin flaş ekiplerinden Altekma’da forma giyen orta oyuncusu Ahmet Tümer, sezon başından bu yana yaptığı toplam 42 blok sayısıyla bu kategoride en başarılı isim olarak dikkat çekti.

    ‘En İyi Blokör’ Ahmet

     Bloklarıyla rakip smaçörlere adeta duvar ören 20 yaşındaki voleybolcu, 13 maçta elde ettiği toplam 42 blok sayısıyla “En İyi Blokör” sıralamasında zirvede yer aldı. Ahmet’i aldığı 31’er blok sayısıyla Arkasspor’dan Mert Matic ve Galatasaray HDI Sigorta’dan Doğukan Ulu takip etti.

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