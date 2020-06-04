En iyi dostum fırça ve palet

Normalleşme ile gerekli önlemleri alarak iş yerini yeniden açan Güler, yaptığı resimleri, iş yerinin duvarına asarak sergiledi. Güler, “Ben ve bütün personelim, evlerimizde kaldık. Sıkılınca, eskiden beri hobim olan resim yapmaya başladım. Çok sayıda resim yaptım. Eşe, dosta, arkadaşlara yaptığım resimleri hediye ettim. Elimde kalan birkaç parça resmi de dükkanımda sergileyeyim dedim. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” dedi.