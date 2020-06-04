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    04.06.2020 - 00:03 | | Yusuf Çınar

    En iyi dostum fırça ve palet

    Alaçatı’da hizmet veren ‘Kebap’ta Ramazan Usta’nın sahibi Ramazan Güler, virüs salgını önlemleri kapsamında iş yerinde faaliyetine ara vermek zorunda kalınca, zamanını resim yaparak geçirdi.

    En iyi dostum fırça ve palet
    Yusuf Çınar

    Normalleşme ile gerekli önlemleri alarak iş yerini yeniden açan Güler, yaptığı resimleri, iş yerinin duvarına asarak sergiledi. Güler, “Ben ve bütün personelim, evlerimizde kaldık. Sıkılınca, eskiden beri hobim olan resim yapmaya başladım. Çok sayıda resim yaptım. Eşe, dosta, arkadaşlara yaptığım resimleri hediye ettim. Elimde kalan birkaç parça resmi de dükkanımda sergileyeyim dedim. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” dedi.

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