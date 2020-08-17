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    17.08.2020 - 00:02 |

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    Ünlü Çağdaş Sanatçı Osman Akan’ın en son gerçekleştirdiği eseri ‘Voids’ (Boşluklar), Amerika’nın en iyi 100 eseri arasında seçilerek CODAAwards listesinde yer aldı.

    En iyiler listesinde

    New York’ta yaşayan ve çalışmalarını Amerika’da sürdüren sanatçı, özellikle kamusal alanlarda mekânın algılanmasında çoklu bakış açıları ve ışık önemi üzerine yaptığı heykeller ile tanınıyor. ‘Voids’da, toplam uzunluğu 4572 metreyi geçen kablolar, yüzeyini oluşturdukları formları on beş ayrı ışık kutusu ve onları kontrol eden bir server yolu ile renklendiriyor. CODAAwards’un 2013’den beri oluşturduğu Amerika’nın en iyi kamusal alanlar için üretilen sanat işlerini kapsayan liste, halk tarafından oylanarak seçiliyor. Osman Akan’ın yaptığı ‘Voids’ eseri de bu yıl CODA Awards’un en iyi 100 sanat eseri arasına katıldı. Eser aynı zamanda eğitim kurumları kategorisinde yılın en iyi eseri yarışında dört finalistten biri oldu.

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