En iyisi Buca olacak

Eleştrilere “1 yılda 125 milyon lira borç ödedik. Göreceksiniz 2022’de İzmir’in en iyi belediyelerinden biri haline geleceğiz” sözleriyle yanıt veren Kılıç, şöyle konuştu:

“Mali disiplin yönünden önümüzdeki yıl gayet iyi bir yerde olacağız. İller Bankası’ndaki payımız kesilmese biz çok daha iyi durumda oluruz. Buca’daki vergi tutarı da ne yazık ki çok düşük ancak her şeye rağmen iyiye gidiyoruz. Buca’da yıllardan beri yapılması gereken dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Kafamızda çok güzel fikirler var.”

Meclis gündeminde, Kırıklar Mahallesi’nin adının “Kırklar” olarak değiştirilmesi gündeme geldi. 1950’lerde yaşanan arşiv yangını ardından Kırklar isminin Kırıklar olarak kayıtlara geçtiği, “Kırık” kelimesinin köy halkında rahatsızlık yarattığı, mahallede kırk adet yatır bulunduğu, ayrıca mahallede yörük halkının çoğunlukta olması ve yörük kültüründe kırk sayısının kutsal olması nedeniyle böyle bir talep geldiği belirtildi. Mahallenin adı oy birliğiyle Kırklar Mahallesi olarak değiştirildi.