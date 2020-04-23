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    23.04.2020 - 00:03 |

    En iyisi ESBAŞ

    En iyisi ESBAŞ

    101 binin üzerinde çalışana, şirketlerinden memnuniyetlerinin sorulduğu araştırmada ESBAŞ, iki ayrı dalda ödülün sahibi oldu.

    Her yıl dünyadaki en mükemmel işverenleri seçen Great Place to Work (GPTW), 192 şirketten 101 binin üzerinde çalışana, şirketlerinden duydukları memnuniyeti sordu. GPTW’nin yaptığı araştırma ve değerlendirmede çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip görüldüğü için ESBAŞ’a, ‘500-2000 Çalışan Sayısı Kategorisi’nde ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni Ödülü’ ve ‘Sektöründe Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni’ ödülleri  verildi.

    “30 yıldır yüksek bir inançla, her ne şart altında olursa olsun, kesintisiz olarak ESBAŞ değerlerini uygulamanın ödülünü almış olduk” diyen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Pandemi nedeniyle küresel firmaların bile çalışmalarını durdurduğu günlerde bu ödülü almış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Şartlar zorlaştığında bile mükemmellik yolunda yeni bir adım atabilme kabiliyetine sahip olduğumuzun en güzel kanıtı oldu. ‘Mutlu Birer ESBAŞ’lı olmak’ felsefesi ile yürüttüğümüz insan kaynakları politikamızın başarısı bizlerin işe bakış açımızı rafine etmiştir. Değerlerimizi belirleyen kurucumuz Kaya Tuncer’i rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

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