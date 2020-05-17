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    17.05.2020 - 00:10 | | YUSUF ÇINAR

    En iyisi için bir aradalar

    En iyisi için bir aradalar
    YUSUF ÇINAR

    Çeşme Turizm Projesi’nde yaşanan tartışmaların ardından Bakan Ersoy’un katılımıyla yapılan ortak akıl toplantısından herkes memnun ayrıldı. Oluşturulan komisyon süreci takip edip iki haftada bir toplantı yapacak.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Planı kapsamındaki ‘Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de yer aldı.

    En iyisi için bir aradalar

    Dünya örnek alacak

    Bundan sonra iki haftada bir araya geleceklerini söyleyen Bakan Ersoy, “Geleceğin turizmini Çeşme’ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında örnek gösterilecek bir turizm markasının Çeşme projesinin İzmir ve Ege Bölgesi’nde var olmasını sağlamak için ilk geniş katılımlı toplantımızı yaptık. Komisyon oluşturma kararı doğrultusunda bir araya geldik. Büyükşehir, Çeşme Belediyesi, turizm sivil toplum kuruluşları ve odalardan oluşan komisyonda Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Valiliği ile ticaret odasından temsilciler var. Bundan sonra toplantılara devam edip örnek planlamayı yapacağız ve sonrasında projenin ihale ve yapılaşma aşamasına geçeceğiz” diye konuştu. Komisyonun koordinasyonunu bakanlığının yaptığına sözlerine ekleyen Ersoy, “Çeşme’nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme’ye getireceğiz” dedi.

    Umduğumuz gibi oldu

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, ilçesi adına umutlandığını belirtti. Ortak akılla hareket edip her türlü projenin içinde yer alacaklarını dile getiren Oran, “Toplantıdaki konuların böyle kalmamasını, hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Çeşme için en iyisini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Çeşme Projesi ilk gündeme geldiğinde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın en büyük şikayeti, arazilerin kamulaştırılma kararıydı. Buna şiddetle karşı çıkan Oran, “Proje bu haliyle olmaz” demişti. Aradan geçen sürede Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün teklifiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında Çeşme’deki araziler kamulaştırma programından çıkartıldı. Orani kararı sevinçle karşıladı.

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