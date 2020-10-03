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    HaberlerEge Haberleri ‘En iyisini hak ediyorlar’
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    03.10.2020 - 07:00 |

    ‘En iyisini hak ediyorlar’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Emek Mahallesi muhtarlarıyla ilçe sokaklarını gezdi.

    ‘En iyisini hak ediyorlar’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Emek Mahallesi muhtarlarıyla ilçe sokaklarını gezdi, Cengizhan Mahallesi’nde cami ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet edip sıkıntıları dinleyen Sandal, “İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa, görevimiz bunları tespit edip, en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.

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