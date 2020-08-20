‘En kötü ya da en iyi durumda değiliz’

Vali Köşger de Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Kızlarağası Hanı içinde ve çevresinde denetimlere katıldı. Çevredeki işyerlerinde incelemelerde bulunan Vali Köşger, vatandaşlar ve esnaftan sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.



‘Ekonomi durmamalı’

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının devam ettiğini ve vaka saysının artış sürecinde olduğunu kaydetti. Yeni normale geçtikten sonra kurallara uyulmadığı için vaka sayısının artış trendine girdiğini aktaran Köşger, şöyle konuştu:

“Daha önce söylediğim gibi İzmir çok kötü değil. Türkiye ortalaması civarında ama biz daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü İzmir, Türkiye’nin ekonomik olarak da önemli vilayetlerinden birisi. Ekonominin durmaması lazım. Okulların açılması yaklaşıyor, hayatı tekrar durdurmak zorunda kalmak istemiyoruz.”



Köşger, İzmir’deki vaka sayısına ilişkin olarak, “Rakamsal bir şey söylemeyeyim ama Türkiye’de en kötü 10 içerisinde değiliz, en iyi 10’un içerisinde de değiliz” dedi.



‘65 yaş ve üstü dikkatli olmalı’



İZMİR’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamında, düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bazı kararlar alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

“Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına oybirliğiyle karar verildi.”



Dezenfekte operasyonu



Kovid-19 salgınına karşı başarılı çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, vaka sayılarında artış görülmesi üzerine tedbirlerini artırdı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kentte Kovid-19 vakası görülen konutlarda dezenfekte çalışması yapmaya başladı.