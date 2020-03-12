En önemli görev, halk sağlığını korumak

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve önceki gün Türkiye’de de bir vakanın görüldüğü koronavrüse karşı Ege’deki belediyeler önlemlerini artırdı. Özellikle toplu taşıma araçları ve halkın yoğun bulunduğu pazaryeri gibi alanlarda dezenfeksiyon için ilaçlamalar yapılıyor.

Çocuk parkları ve pazaryerlerinde kapsamlı dezenfekte çalışmaları başlattıklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Okullarda da çalışmaları başlatacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sağlık konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

Aliağa Belediyesi de halkın yoğun olarak kullandığı merkez hizmet binasından hijyen çalışmalarına başlandı. Çalışmalar,halkın yoğun olarak kullandığı mekanlar ve okullarda da devam edecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla da, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları başladı.

Bebekler güvende

JİNEKOLOG Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, dünyda, anneden bebeğe geçen koronavirüs vakasının yaşanmadığını belirtti. Erkan, “Doğumdan sonra bulaşma gerçekleşebilir. Ancak anne ile bebek, bağın oluşması ve emzirme için birlikte kalmalı” dedi. - DHA

Çocukları korkutmayın

Uzman Klinik Psikolog Elif Işık, Türkiye’de görülen koronavirüs vakasının ardından yaşanan panik havasının, özellikle çocukları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Işık ailelere, uygun bir dil kullanmaları gerektiğini ifade etti, “El yıkamanın önemi eğlenceli bir yolla aktarılabilir” dedi.