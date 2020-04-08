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    08.04.2020 - 00:04 |

    En önemli sorun nitelik

    En önemli sorun nitelik

    EGİAD, internet üzerinden üyeleriyle gerçekleştirdiği seminerde, çıraklık eğitiminin, ülke sanayisinin başarısı için vazgeçilmez olduğunu anlattı.

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Kovid-19 sebebiyle ertelediği ‘Nitelikli Teknik Eleman ve Çıraklık Eğitim Semineri’ni Webinar üzerinden düzenledi. Atik Metal işbirliği ile üyelere açık olarak internet portalı üzerinden gerçekleşen seminer, derneğin yeni çalışma sistemi üzerindeki ilk büyük etkinliği oldu. ‘Çıraklık ve Mesleki Eğitim’ masaya yatırıldığı etkinlikte, özellikle imalat sektöründe yaşanan eleman sıkıntısı üzerinde duruldu

    Eğitimde ortaklıklar artmalı

    Açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem yaşıyor. Okul ve işyerinin ortaklaşa görev, yetki ve sorumluluk alacağı bir sistem elzemdir” dedi.

    Çıraklığı küçük görmeyin

    Atik Metal firma sahibi Can Atik ise, “Atik Metal Çıraklık Eğitim Merkezi’nde, üç sınıf 38 öğrenci ile istihdama katkı sağladıklarını ifade etti. Mesleki Yeterlilik ve İş Güvenliği Danışmanı Oktay Üşümez de, “Ülkemizde her yıl 1 milyon 800 bin genç üniversiteyi kazanamayıp açıkta kalıyor. Halbuki gençlerimiz ve veliler, çıraklık eğitimine yönlense, 9 yıl sonra 2 milyona yakın kaliteli ustamız olur. Almanya’daki büyük işletmelerin üretimlerini bile bu gençlerle yapabiliriz” diye konuştu.

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