01.03.2020 - 00:00 |
En özel kulaçlar
Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları, ücretsiz yüzme dersi ile şampiyonalara hazırlıyor.
Antrenör Yelda Tuğba Gür, “12. Uluslararası Arena Aquamasters Açık Deniz Yüzme Şampiyonası’na iki çocuğumuz ile katılacağız. Bu bir ilk olacak. En az bir madalya ile döneceğimize inanıyoruz” dedi.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.