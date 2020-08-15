15.08.2020 - 00:05 |
En uygun tedaviyi konseyde bulalım
Kent Onkoloji Merkezi’nin tümör konseyleri, kanser tedavisi gören hastaların yararlanabilmesi için ücretsiz olarak tüm hekimlerin katılımına açıldı.
Çeşitli branşlardan hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu tümör konseylerinin hastaya uygulanacak tedavi programının belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bu uygulamadan tüm kanser hastalarının yararlanabilmesi en büyük arzumuz. Hekimler web sitemizdeki gerekli formları doldurarak başvuruda bulunabilir” diye konuştu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.