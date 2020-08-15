En uygun tedaviyi konseyde bulalım

Çeşitli branşlardan hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu tümör konseylerinin hastaya uygulanacak tedavi programının belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bu uygulamadan tüm kanser hastalarının yararlanabilmesi en büyük arzumuz. Hekimler web sitemizdeki gerekli formları doldurarak başvuruda bulunabilir” diye konuştu.